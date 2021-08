Tegin portfellis kaks muutust

Kõigepealt lükkasin portfellist välja Tallinki. Panin limiitorderi kolmapäeva õhtul sisse ja neljapäeval olingi oma 1000 aktsiast 0,6-eurose hinnaga vabanenud. Kahjumibilanss: tugev kolmandik Tallinki sissepandud rahast haihtus Läänemere kohal nagu paljud õndsad investeerimislootused rikkusest ja kohustustevabast elust.

Miks müüsin? Asi lihtne: ma üldse ei välista, et aktsial hakkab tulevikus kenasti minema, aga ajal, mil börsid on nii kuumad nagu on, ei tundu mõttekas hoida portfellis väärtpaberit, mis justkui midagi ei tee ning mille puhul on minu kui investori jaoks hetkel suurim küsimus see, kuidas ettevõte oma sadadesse miljonitesse ulatuvaid laene tagasi maksma hakkab.

Pealegi, vaatasin tagasi oma vanadele kommentaaridele ja kui ikka see king nii pigistab, et iga nädal aktsia pärast halama pean, siis on tagumine aeg midagi muuta.

Aga mis edasi? Mökutasin EQT AB ostmisega niikaua, kuni ta jälle ilusti tõusma hakkas, nii et kui head ideed ei ole, tuleb vaadata kodubörsi.

Suvel otstsin juurde Siauliu Bankase aktsiat ja sellega läks mul üsna kenasti. Aga seekord lõi spekulatsoonihimu lõkendama. Panin orderi hoopis sisse LHV aktsiale, mis reedel korralikult rallis.

Tõenäoliselt sain teha kaks viga korraga ehk Tallinkit põhjast müüa ning LHVd tipust osta. Hakkasin juba hommikul aktsiat kangutama, aga kasu ei midagi, lõuna ajal tuli siis 23 aktsiat hinnaga 42,95 eurot tükk ehk kokku 987,25 euro eest. Ehk siis Tallinki-raha pluss rohkem kui ühe kuu investeeringusäästud.

Miks LHV ja mitte Coop? No Coop on mu portfellis väga tubli, toodab jõuliselt kasumit. Aga tundub, et tal on see elu seal nelja euro peal praeguste finantsnäitajate järgi pisut raske. Eile õhtul vaatasin järele, et LHV P/E suhe on 23 juures, Coopi oma aga peaaegu 40. Eks lõpuks selle pärast võtsingi. Tegelikult tegin LHV puhul panuse tema Londoni-ärile. Ehk oskavad nad ka brittidelt nii hästi raha nöörida nagu eestlastelt – siis oleks hind ju aus.

Mis saab siis, kui ei tee? Siis on nii nagu igal investeerimisüritusel, kus kindla peale alati mõni onkel kolleegi küsimuse peale, kuidas läheb, kostab: «Ostad, müüd ja kahetsed.»

Võimalik, et nüüd ongi käes minu ülbusehetk. Praktiliselt terve suve jooksul pole ma portfellist sentigi kaotanud. Kui üks aktsia langeb, tõuseb teine nii, et teeb kõik tasa ja jääb veel ülegi. Iga nädala kokkuvõte on olnud stiilis «pole liigutanud lillegi, aga raha tuleb nii, mis mühiseb».

Peas hakkas tiksuma mõte, et mis siis veel juhtuma hakkab, kui ma lõpuks ka orderite sisestamiseni jõuan. Nüüd siis näeme.

Siin ka tõestus, kuidas mul vahepeal läinud on: Võrreldes eelmise nädalaga: +2,4%, portfelli maht 35 291,6 eurot