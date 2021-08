Kuidas pangast paremaid tingimusi kaubelda

Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juht Karin Ossipova ütles, et sel aastal on saadud vaid üksikuid intressimäära muudatuse soove, aga samas ei olegi soodsam intress see, mille pärast tavaliselt kodulaenulepinguid muudetakse – välja arvatud juhtudel, kus kodulaen on võetud väljaspool pangandussektorit. «Kodulaenu refinantseerimise soovide puhul mängivad tavaliselt palju suuremat rolli hoopis muud lepingutingimused ja elulised põhjused. Levinud refinantseerimise põhjused on näiteks kaastaotleja vahetamise soov, kaastaotleja lepingust vabastamise soov - näiteks abielu lahutuste korral-, lisatagatise vabastamise soov või lisasumma laenamise soov.» ütles Ossipova.