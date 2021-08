Sihikule on võetud uus meemiaktsia, mille väärtus on nädalaga neljakordistunud

Lühikeseks müümine on kauplemistehnika, kus panustatakse väärtpaberi hinna langusele. See võimaldab kasumit teenida ka langeval turul, kuid kaasnevad riskid. See toimub nii, et aktsiaid laenatakse maaklerilt kokkuleppega need hiljem tagastada. Seejärel müüakse aktsia. Kui hind langeb, saab lühikeseks müüja aktsiad tagasi osta madalama hinnaga ja tagastada need laenuandjale. Aktsiate müügi ja tagasiostu hinnavahe on kasum, mille lühikeseks müüja saab endale. Samas kui aktsia hind tõuseb, peavad lühikeseks müüjad selle kõrgema hinnaga tagasi ostma, mis kergitab omakorda aktsia hinda. Kui lühikeseks müüjaid on palju ning vabalt kaubeldavaid aktsiaid on vähe, siis on aktsia hind kerge tõusma ning seda nimetatakse lühikeseks pigistuseks ehk short squeeze'iks.