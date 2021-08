100 miljonit läinud: kuidas inimesed imelihtsalt krüptopetturi võrku kukkusid

Petturid lubasid, et kahekordistavad müntide väärtuse 40 päevaga ja siis tagastatakse inimestele nende vara. Kuidas see kahekordistamine käiks? Euronewsi andmetel lubas Turgut V nii zoomi-kohtumistes kui ka luksuslikes asupaikades toimunud kohtumistel, et tahab need dogecoinid edasi investeerida krüptorahade kaevandamistehnoloogiasse ning sealt see suur tootlus kiirelt tulebki.