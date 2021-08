USA valmistub rahakraane kinni keerama

Jackson Hole‘i keskpankurite kohtumisel selgeid otsuseid veel ei tehta, kuid antakse vihjeid lähituleviku tegevustele. Iseenesest ei ole see, mida Fedi juht Jerome Powell reede õhtul virutaalsel kohtumisel ütles, midagi üllatavat: juba varasemalt on ta märku andnud, et tahaks hiiglaslikku USA võlakirjade ostuprogrammi vähendada, sest majandusel on hakanud paremini minema.