USA rämpsvõlakirjakrahhis rikastunud miljardär nimetas krüptot väärtusetuks mulliks

Tema sõnul pole praegu ühtegi spetsiifiliselt head assümmeetrilist kauplemisvõimalust, kus kaotada on vähe, aga võiduvõimalus on sajakordne.

Hetkel on enim valesti hinnastatud võlakirjaturg. Inflatsioon on juba kõrgem pikaajaliste võlakirjade tootlusest. Eeldatakse, et kõrge inflatsiooni on ajutine. Kui aga inflatsiooni ei taltu või rahuneb kõrgemal keskpanga kahe protsendilisest inflatsioonieesmärgist, siis intressimäärad peavad tõusma ja võlakirjade hinnad kukkuma. Sellisel juhul on palju keerukaid võlakirjade ja intressimääradega seotud optsioonistrateegiaid, mis võivad pakkuda suurepärast teenistust.