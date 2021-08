Finantsinspektsioon: pensionifondidel on piisavalt raha II samba väljamakseteks

Seega saavad märtsi lõpuks pensioni teisest sambast lahkumiseks avalduse esitanud inimesed oma raha Pensionikeskuse kinnitusel kätte septembrikuus. Ühtlasi kinnitas Pensionikeskus inspektsioonile, et IT-süsteemid peavad väljamaksete tegemisele vastu.

«Oluliste tõrgete korral väljamaksete tegemisel finantsinspektsioon sekkub ja jälgib, et need kõrvaldatakse kiiresti,» ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Selleks, et väljamaksed kulgeks tõrgeteta, on finantsinspektsioon jälginud kogu pensionireformi elluviimise käigus protsessiga seotud finantsettevõtete, sealhulgas Pensionikeskuse IT-süsteemide arendust ja testimist ning hinnanud pensionifondide likviidsust.

Pensionikeskus on teinud IT-arendusi plaanipäraselt ja kinnitanud, et väljamaksed tehakse 2. septembrist, kuid vigaste maksete puhul ja teistel erandlikel juhtudel laekub raha kontole septembri jooksul. Pensionifondide stressitestid näitasid, et fondid suudavad väljamakseid teha.