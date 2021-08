Hiina piirab oluliselt laste online'is mängimist

Analüütikute hinnangul on värskeimal direktiivil vähene mõju Hiina mängugigantidele, kirjutab CNBC.

Mängud on NetEase ja Tencenti suurim tuluallikas. Tencent märkis, et väga väike osa nende tuludest tuleb Hiina lastelt. «Meie hinnangul annavad kuni 18-aastased viis protsenti mängutuludest,» kirjutasid investeerimispanga Jefferiese analüütikud.

Hiina valitsus on juba kaua tagunud noorte mängusõltuvuse kartuse trummi. Selliste mängude sisu on tugeva kontrolli all.