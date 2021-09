Jekaterina Tint: ainult investeeringutest elamiseks kulus 5 aastat tööd

Mis on portfellis?

Tänaseks on tal üles ehitatud portfell, mis suudaks pere ära toita. «Portfelli struktuur on läbi aegade olnud muutuv. Praegu on pea 60% aktsiad, millest enamik on ETFides, 10% on võlakirjades, 9% ühisrahastuses, 8% kinnisvarafondides. Ülejäänud positsioonid on kuld, krüpto ja start-up'id,» selgitas Tint.