Homme selguvad teisest sambast raha väljavõtjate ja PIKi raha kandmise summad

«Väljamaksete tegemine tähendab mitme omavahel seotud protsessi läbimist ning andmevahetust seotud osapooltega (pensionifondi valitsejad, töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet, rahvastikuregister, maksu- ja tolliamet), tagamaks, et väljamaksete tegemine toimuks sujuvalt ning et iga väljamakse saaja saaks kontole korrektse summa,» ütles Kristi Sisa pensionikeskusest. Ta lisas, et keskus ei soovi seetõttu ka prognoose teha, kuid teeb kõik endast oleneva, et väljamaksed jõuaksid inimeste kontole võimalikult vara.