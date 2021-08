Tallinna börsil on seni väga hea aasta, kuid üks aasta oli kõvasti parem

Mõneski mõttes on ka täna börsil tunda eufooriat, kuigi paljusid tolleaegseid staaraktsiad enam börsilt ei leia. Nende asemel on uued tähed. Praegu naudivad investorid kiiret majanduskasvu, osade ettevõtete kiiret kasvu ja loodavad mõnede ettevõtete raskest seisust välja tulekut. Lisaks on kohe-kohe vabanemas enam kui miljard eurot teisest pensionisambast, mis võib majandust turgutada ja osalt ka börsile jõuda. Uueks nähtuseks on pensioni investeerimiskonto, kus investorid saavad vabaduse teise sambasse jäädes ise oma portfelli kasvatamise eest vastutust võtta.