Zoomi nigel kasvuväljavaade tõi aktsiale korraliku languspäeva

Kuna pandeemiapiirangud on kahanemas, peab Zoom leidma teise tee, kuidas edaspidi kasvada. Ettevõte tegi juba juulis 14,9 miljardi dollari suuruse panuse ettevõttesse Five9, et kasvatada kontaktikeskuste äri.

Analüütikute hinnangul kulub veel paar kvartalit, et saaks näha Zoomi tavapärast kasvutempot.

Zoom prognoosis, et praeguse kvartali käive jääb 1,015 ja 1,02 miljardi dollari vahele. See teeks aastaseks kasvuks 31 protsenti, mis on oluliselt väiksem võrreldes läinud aasta käibe mitmekordistumisega.