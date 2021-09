Marat Kasparov avaldab viimase tehingu

«14 aastat tegelen börsiga,» rääkis Kasparov. Lisaks börsikauplemisele on ta ka ettevõtlusega kätt proovinud. Viimati tegi ta seda lasterõivabrändiga – veel 2020. aasta alguses rääkis ta, et plaanib lasterõivamoega Ameerikat vallutama minna. «Mozart Fashion ebaõnnestus, launchini me ei jõudnud,» ütleb ta täna. Üheks põhjuseks oli ka see, et investoreid ei saadud taha.»

Nüüdne ettevõte börsikauplemisega tegelebki. «7-8 ärkan, lähen trenni, vaatan peeglist, milline ilus inimene. Lähen tööle, tulevad kolleegid. 9:30 algab tööpäev. 16:30 avaneb turg, aga kell 11 hakkame uudiseid lugema, analüüsima. Puhkamine on nõrkadele.»

Mis praegu plaanis on?

«Hiina regulaator tegutseb. Tükeldab oma suuri ettevõtteid, kes on nagu riigid omaette. Shortisime NTESi,» rääkis Kasparov. (Shortimine - lühikeseks müümine ehk panustamine aktsia langusele, toim.) Hiina tegevuses näeb ta halba mõju ettevõtetele, kuid riigi seisukohalt peab seda heaks. «Kui ma oleksin riik, siis ma teeksin ise täpselt samamoodi,» ütles Kasparov. Muid uudiseid, mis turgu mõjutavad, on veel: Kasparov viitab Lõuna-Korea otsusele, millega keelatakse sisuliselt Apple Pay monopol. «Lõuna-Korea pole mingi banaanivabariik, see on kihvt uudis turgudele.»

Kuigi praegugi palgatakse kauplejaid juurde, pole Kasparovi sõnul palju töötajaid vaja, et raha teha. «Viis inimest suudab teha sellise kasumi nagu LHV või sellise kahjumi nagu Tallink.» Mis kauplejate reeglitesse puutub, siis ütleb Kasparov, et laseb inimestel mõelda nagu eeslitel. «Kuidas mõtleb eesel? Niipalju kannab kui jaksab, suudab nii palju kanda kui tahab. Kes on tagasihoidlikum, teeb vähem, kes on julgem, teeb rohkem. Julgem on kasumlikum,» rääkis Kasparov.