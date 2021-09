Analüütik andis Richard Bransoni kosmoseturismiettevõtte aktsiale hoogu

Konrad küsitles analüüsi tegemiseks enam kui 200 inimest, kelle rikkus on vähemalt miljon dollarit. Selgus, et Virgin Galacticu kaubamärk on tuntud. Küsitletutest 37 protsenti on huvitatud kosmoses reisimisest. Umbes 30 protsenti on valmis kulutama kosmosereisiks enam kui viis protsenti oma rikkusest. Kümme protsenti on valmis kulutama selleks otstarbeks enam kui kümme protsenti oma varandusest.