Greenpeace: Šveitsi finantskeskus tegeleb jätkusuutliku rahanduse sildi all rohepesuga

Pangad tundsid vestlustes vaid pooltel juhtudel huvi, kas investor peab tähtsaks ka keskkonnasäästlikkust. Kui investorina esinev inimene küsis kliimasõbralikku investeeringut, mis oleks kooskõlas 2015. aasta Pariisi kliimaleppe eesmärkidega, selgus, et mõned investeerimisnõustajad ei teadnud sellest midagi.

«Ükski kliimasõbralikuna esitatud finantsinvesteerimistoode ei suutnud tõestada, et portfellis on ainult Pariisi leppe kliimaeesmärkidele vastavad investeeringud,» seisab keskkonnaühenduse raportis.

Ilmnes, et ligi 60 kliimasõbralikuna soovitatud fondi puhul kehtis jätkusuutlikkuse kriteerium vaid osaliselt.

«Need tulemused on järjekordne tõestus, et Šveitsi finantskeskus tegeleb jätkusuutliku rahanduse sildi all rohepesuga,» teatas organisatsioon.