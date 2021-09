Peaaegu 2000 eurot nagu niuhti

Võrreldes selle ajaga, millal ma eelmise kuu kokkuvõtet tegin, on uus rahanatuke portfelli tulnud – olen 9,5 protsendi jagu ehk 1930 euro võrra rikkam. Tõsi, sellest 300 kandsin just oma palgarahast kontole, aga ega investor peabki kõiki vahendeid kasutama, et rikkamaks saada. Portfell on 1. septembri seisuga kerkinud 35 986,25 euroni. Ilus! Kavatsen seda sõitu nautida, niikaua kuni teda mul jagub.