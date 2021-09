Admiral Marketsi esimese poolaasta tulu vähenes koguni kolm korda

Admiral Marketsi tegevjuht Sergei Bogatenkovi märkis börsiteates, et 2020. aasta oli finantssektori jaoks äärmuslik, samas kui võrdlus 2019. aastaga on objektiivsem, kajastades tema hinnangul tegelikke trende. 2021. aasta on ettevõtte sõnul olnud suurepärane avalöök tulemustele, mida järgnevatel aastatel saavutada soovitakse.