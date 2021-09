Admiral Marketsi esimese poolaasta tulu vähenes koguni kolmekordselt

Admiral Markets AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkovi märkis börsiteates, et 2020. aasta oli finantssektori jaoks äärmuslik, samas kui võrdlus 2019. aastaga on objektiivsem, kajastades tema hinnangul tegelikke trende. 2021. aasta on ettevõtte sõnul olnud suurepärane avalöök tulemustele, mida järgnevatel aastatel saavutada soovitakse.

Kuigi kauplemistasemed tänavu esimesel poolaastal 2020. aasta mahtudega võrreldes vähenesid, saavutas Admiralsi grupp, kuhu kuulub ka Admiral Markets AS, 2019. aasta esimese poolega võrreldes kauplemistegevuse netotulu kasvu 14 miljonilt eurolt 17,3 miljoni euroni.

Samuti laekus Admiral Markets AS-ile Bogatenkovi sõnul 2021. aasta esimese poolaasta jooksul 82 protsenti rohkem klienditaotlusi kui 2020. aastal ja 451 protsenti rohkem kui samal perioodil 2019.

Lisaks alustas Admiral Markets juunis tegevust Jordaanias, kus avas kohaliku esinduse Ammanis. See on ettevõtte pikaajalise strateegia elluviimine, mille üks eesmärke on jätkata laienemist Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) piirkonnas. Samuti väljastati ettevõttele Lõuna-Aafrikas finantstegevusealane litsents.

Admirals on ka üks võtmepartnereid Jõhvis asuvale programmeerimiskoolile «kood/Jõhvi» ning osaleb oktoobris algaval Dubai EXPO 2020 messil.