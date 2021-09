Aktsiad tõusevad USA ja Hiina stiimulite lootuste tõttu

Laiapõhjaline S&P 500 indeks avanes 0,2 protsenti kõrgemal, mis järgneb seitsme järjestikuse kuu pikkusele tõusule. Tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite tõusis 0,7 protsenti, jätkates eelmisel sessioonil saavutatud rekordtaset, vahendab Financial Times.

Euroopas tõusis kogu piirkonda hõlmav Stoxx 600 indeks 0,4 protsenti ja Londoni FTSE 100 kerkis 0,5 protsenti. Stoxx 600 pankade indeks tõusis 1,3 protsenti, mida toetasid ootused, et kõrgemad võlakirjade tootlused, mis mõjutavad laenude hindu, suurendavad laenuandjate kasumit.

Need tõusud tulid pärast seda, kui kolmapäeval avaldatud kuuaruanne näitas, et USA erasektori tööandjad lisasid augustis 374 000 töökohta, mis on palju vähem kui Reutersi küsitletud majandusteadlaste poolt prognoositud 618 000 uut ametikohta.