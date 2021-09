Uuring ⟩ Ligi veerand Eesti täiskasvanutest on kokku puutunud rahakelmidega

Pangaliidu infokampaania «Ei, aitäh!» raames tellitud uuringu tulemused näitavad, et investeerimis- ja pangapettuste teemast on kuulnud või sellega kokku puutunud koguni 93% 18-64 aastastest Eesti inimestest.

Valdav osa ehk 69% teadlikkusest pettuste teemal põhineb meediakajastusel, uudistel ja artiklitel. Isiklikult oli teemaga ühel või teisel moel kokku puutunud 23% ehk pea 185 000 inimest. Suurem on kokkupuude üle 35-aastastel elanikel (26%), samas on senine meediakajastus nendeni jõudnud vähem.

«Kahjuks teadlikkus ei võrdu alati pettuste eest kaitstud olekuga. Tänapäeval võivad interneti ja digitaalse suhtluse tõttu investeerimispettused olla palju keerukamad, näiteks imiteerides legitiimsete firmade veebilehti. Mõningad skeemid on ka nii oskuslikult teostatud, et võivad esmapilgul isegi asjatundjatele usutavad tunduda,» ütles Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm.

Kõrge tootlikkus ei tundu paljudele kahtlane

Positiivne on see, et kümnest inimesest üheksa peab kahtlaseks PIN-koodide ja salasõnade küsimist. Samas kõige vähem tekitab vastanutes muret investeeringu liiga kõrge lubatud tootlikkus – uuringus osalejatest pidas seda kahtlaseks vaid 65%. Vähese teadlikkusega inimesi, kes oskavad nimetada üht või kaht ohumärki, on enim 50-64 aastaste, madalama sissetulekuga ja keskeri- või kutseharidusega inimeste seas.