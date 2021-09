Luminori investeerimismängu võitis pikaajalisele investeerimisele panustanud osaleja

«Võitjal oli väga selge ettekujutus, missugust rolli tema portfellis mängib üks laiapõhjaline börsil kaubeldav fond ehk ETF, kui suure osa see portfellist moodustab ning kuidas hakkavad läbi aja muutuma erinevate varaklasside ja väärtpaberite osakaalud,» kirjeldas žüriiliige investor Märten Kress. «Ta ei mõelnud ainuüksi tänasele päevale, vaid vaatas ka tulevikku ja nägi ette, et suure tõenäosusega muutub ajapikku ka optimaalne investeerimisstrateegia,» selgitas ta.

Investeerimismängu võitja Helen Rõngelep lausus, et investeerimisstrateegia oli tal juba varasemalt paigas, seega tajus Tulevikuinvestori mängus osalemises head võimalust oma mõtete ja nägemuste testimiseks. «Korraldajad on loonud suurepärase mänguformaadi, mis innustab investeerima läbimõeldult ja soosib lühinägelikkuse asemel pikka vaadet,» kiitis Rõngelep.

Eestlane planeerib pigem lühiajaliselt

Luminori Pensionsi riskijuht Anton Skvortsov tõi välja, et kuigi esitatud strateegiatest oli näha, et eestlased on investeerimise põhitõdedega üldiselt hästi kursis, siis torkas silma, et tervet pilti vaadates mõeldakse paljuski rohkem lühiajalisele kauplemisele ja kasumi maksimeerimisele kui pikaajalisele kaalutletud planeerimisele.