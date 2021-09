Endine võlakirjakuningas: võlakirjad on samasugune investeerimisrämps nagu raha

Tema sõnul on USA valitsuse pikaajaliste võlakirjade tootlus nii madal, et neid ostvad fondid kuuluvad samuti investeerimisprügikasti.

«Raha on juba pikka aega olnud rämps, kuid nüüd konkureerivad sellele tiitlile ka teised,» märkis 1970ndatel varahaldusfirma PIMCO asutanud ja 2019. aastal pensionile jäänud Gross. «Keskmise kestusega ja pikaajalised võlakirjad on kindlasti rämps, kuid kas ka aktsiad muutuvad rämpsuks? Kui ettevõtete kasumikasv tuleb madalam kahekohalisest protsendist, siis võib ka aktsiaid otsida prügi seast.»

77-aastane Gross on juba mõnda aega pessimistlik võlakirjade suhtes. Tema sõnul on valitsuse võlakirjade pakkumise ja nõudluse tasakaal täiesti paigast ära. USA keskpank neelab alla umbes 60 protsenti uutest emiteeritavatest USA valitsuse võlakirjadest, see võib hakata piirama võlakirjade ostuprogrammi. Samal ajal on juba välismaiste keskpankade ja investorite isu kahanemas.