Tallinna börsil käib võimas tõus

Hinnanguliselt kanti pensioni investeerimiskontodele umbes 50 miljonit eurot, mis on tühine summa võrreldes teisest sambast väljavõetava umbes 1,3 miljardi euroga. Pensioni investeerimiskontole laekus osaliselt raha juba eile, osaliselt on seda ka laekunud täna. Teisest sambast raha esimeses voorus väljavõtjatele algasid täna väljamaksed ja need teostatakse septembrikuu jooksul.