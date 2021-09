Tallinna börsil hoog sees: oleme jõudnud väga eufoorilisse etappi, kus hirm on täielikult kadunud

«Tallinna börsil jätkub juba mõnda aega ja viimastel kuudel eriti suure hoo sisse saanud jaeinvestorite ostuaktiivsus. Institutsionaalne huvi on sel aastal väga piiratud ja aktsiahindu aitavad kõrgematele tasemetele just väikeinvestorite tehingud,» ütles Swedbanki Eesti maaklerteenuse juht Andres Suimets.

Ta leiab, et PIKi kontodega tehakse kahtlemata tehinguid ka Tallinna börsil ja sel on tänastes ostutehingutes kindlasti osakaal, ja lisaks võib börsile tee leidnud olla ka teisest pensionisambast täielikult välja võetud raha.

«OMX Tallinna indeks on viimastel kuudel ja ka sel aastal tervikuna maailma üks enim tõusnud börsiindekseid,» ütles Suimets. «Mõne ettevõtte tulemused on olnud väga head, samuti üldine majanduskasv on olnud toeks, aga me oleme täna kodubörsil jõudnud väga eufoorilisse etappi, kus hirm on täielikult kadunud. Sellise aktsiate hinnakasvu juures ei pruugi ootused enam olla õigustatud.»

LHV II samba raha suurt mõju veel ei oota

PIKi kauplemismaht oli LHV pangas kell 14 ajal 20% kogu Balti tehingutest, ehk mitte väga suur, nentis LHV Panga investeerimisteenuste juht Martin Mets. Samas on tavaliste väärtpaberikontode kauplemismaht poole börsipäevaga juba sama suur nagu eile terve päeva peale kokku, lisas ta.

«Tegelikult on terve augusti jooksul Balti börsid näidanud väga suurt aktiivsust,» ütles Mets. «Tõenäoliselt on põhiline põhjus ikkagi väga suurtes ja järskudes aktsiahindade kasvudes, mis tekitavad järjest huvi uutes ja vanades investorites. Ja kuna pensionikeskuse väljamakseid on alles väga algjärgus, siis II sambast väljunud rahalt erilist mõju praegu veel ei oota.»

Välisaktsiate kauplemisaktiivsus on viimastel kuudel pigem stabiilsena püsinud. Küll on täna näha PIKi klientide huvi välisbörsidel, kus osadel turgudel teevad PIKi kliendid koguni 50% antud börsi LHV kauplemismahust, märkis ta.

«Usun, et pensionireformi mõju kauplemisaktiivsusele vaibub nädala/paari jooksul, lõpuks ei ole PIKidele lisandunud raha hulk eriti suur, arvestades inimeste koguinvesteeringuid,» ütles Mets. «Samuti ei usu me II sambast välja võetud raha jõudmist suures mahus börsidele, kuna inimesed, kes maksid 20% tulumaksu selleks, et raha välja võtta, ei ole tõenäoliselt börsidele suundumas, kuna sel juhul oleks nad tõenäoliselt valinud hoopis PIK lahenduse, kus 20% tulumaksu poleks nad pidanud maksma,» rääkis ta.

Mets prognoosib pigem aktiivsuse kasvu vastavalt populaarsete aktsiate hinnaliikumisele. «Kui suur kasv jätkub, siis kaasneb ka aktiivsus. Kui hinnad kukuvad või stabiliseeruvad, siis vaibub ka uute investorite ja raha pealevoog Balti börsidele,» märkis Mets.

Pea kogu PIKi suunatud raha on juba pangakontodele jõudnud

Teise samba pensionifondidest pensioni investeerimiskontodele kanded on lõppenud ning süsteemid pidasid maksetetulvale vastu. «Pensionikeskusel on kõik kanded tehtud. Mõned maksed on vigaste pangaandmete tõttu tagasi tulnud ja nendega tegeleme esimesel võimalusel,» ütles pensionikeskuse juht Kristi Sisa.

Tema sõnul on PIKidele kantud 47 miljonit eurot.

Teisest pensionisambast peaks lahkuma umbes 1,3 miljardit eurot ning selle raha väljamakseteks on alustatud ettevalmistavaid kontrolle ja protsesse, ütles Sisa.