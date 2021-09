PILDID ⟩ Merko ehitab pea 50 miljoni euroga Kapitelile Riiga büroohoone

Sõlmitud leping hõlmab kahe 10-korruselise omavahel ühendatud büroohoone ehitust. Hoonetes on kokku 33 500 ruutmeetrit brutopinda ja 21 000 ruutmeetrit üüripinda. Lisaks büroopindadele tulevad hoonetesse konverentsikeskus, co-working ala, 400-kohaline jalgrattaparkla, erinevad toitlustus- ja teeninduspinnad. Koos hoonetega valmib ligikaudu 500 parkimiskohta, sealhulgas 200 kohta hoonete all asuvatel parkimiskorrustel, teatas Merko börsile.

Kapiteli ja Merko Ehituse vahel sõlmitud lepingu maksumus on ligikaudu 49 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2023. aasta kevadel. Kapiteli koguinvesteering projekti arendusse on ligikaudu 60 miljonit eurot.

«Ehitussektori globaalsed trendid on jõudmas Lätti ning meil on au osaleda Elemental Skanste projekti valmimises. Rajame kaasaegse büroohoone, mis ühendab kõrged kvaliteedistandardid ja suurepärased jätkusuutlikkuse näitajad, luues tulevastele töötajatele edumeelse töökeskkonna,» ütles SIA Merks juhatuse liige ja ehitusdirektor Andris Bišmeistars pressiteates.

AS Merko Ehitus kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

AS Kapitel on Baltikumi kinnisvaraettevõte, mis arendab ja juhib büroohooneid, kaubanduskeskusi, hotelle ja logistikakeskuseid. Grupi kinnisvaraportfellis on üle 244 000 ruutmeetri üüritavat pinda.

Suurettevõtja Toomas Annus omab osalust nii AS-is Merko Ehitus kui ka AS-is Kapitel.