Äripäev kirjutas, et alates aasta algusest on Tallinna börsi tõus paremuselt teine maailmas (augustikuu lõpu seisuga), jäädes alla vaid Araabia Ühendemiraatide börsile ning olles mäekõrguselt üle teistest Euroopa turgudest.

Swedbank Eesti maaklerteenuste juht Andres Suimets ütles Postimehele, et ostuaktiivsuse taga on olnud peamiselt jaeinvestorid. Institutsionaalsete ehk investeerimis- ja pensionifondide huvi on tema sõnul väga piiratud.