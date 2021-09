Peking on julgustanud ettevõtteid jagama oma rikkust, et vähendada ebavõrdsust maailma suuruselt teises majanduses. Teised Hiina ettevõtted, kes on andnud sarnaseid lubadusi, on Tencent Holdings, kes lubas samuti 100 miljardit jüaani, ja Geely Automobile, vahendab The Wall Street Journal.