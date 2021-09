Luminor hoiatab: pensioniraha meelitab pettureid

«Paljudele, kes on otsustanud oma raha teisest sambast välja võtta, tähendab tänavune september, et nende kontole laekub ühtäkki korraga suurem hulk raha,» selgitas Luminori finantskuritegevuse tõkestamise spetsialist Taavi Eplik. «Paraku ei tasu arvata, et sellisest olukorrast ei proovi tulu lõigata ka kurjategijad, kes tahavad inimeste heausklikkust või hooletust ära kasutada ning raha endale saada.» Seepärast rõhutab ta, et oma rahaasjades tasub olla eriti tähelepanelik.