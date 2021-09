LHV pensioni investeerimiskonto alustas 30 miljoni euroga

LHV andmetel avasid endale PIK-i keskmisest suurema pensionivaraga kliendid, kuivõrd pooltel klientidel kujunes portfelli suuruseks enam kui 9000 eurot. LHV maaklertegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul on märgata, et PIK-i kasutajad omavad teadmisi ja oskusi investeerimisteenuseid kasutada ning ilmselt on klientidel ka juba varasemast sääste ja investeeringuid. Pea kõik LHV PIK-i kasutajatest on valinud PIK-i ka igakuiseks sissemakseks.