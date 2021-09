Jaapani investorid on rõõmsad ebapopulaarse peaministri lahkumise üle

Pärast peaminister Yoshihide Suga tagasiastumist tõusid aktsiaturud Tokyos hüppeliselt, kuna investorid avaldasid lootust, et uus juht kaotab ebakindluse pilve, mis on juba mitu kuud aktsiatele survet avaldanud, vahendab Financial Times.

Hoolimata headest küsitlustulemustest, kui ta aasta tagasi Shinzo Abe asemel ametisse astus, on riiki juhtiva rahvuslik-konservatiivse Liberaaldemokraatliku Partei (LDP) esimees Suga muutunud Jaapani avalikkuse seas sügavalt ebapopulaarseks. Kuigi Jaapan pääses eelmisel aastal suures osas pandeemiast, on Tokyo ja paljud teised piirkonnad olnud suurema osa 2021. aastast eriolukorra all, kuna riik on võidelnud järjestikuste Covid-19 lainetega.

Suga madal heakskiidureiting on survestanud Jaapani aktsiaid, ütles T&D Asset Managementi peastrateeg Hiroshi Namioka. Investorid ja valitseva partei poliitikud pelgasid tagajärgi, mis kaasneksid, kui ta juhiks oma erakonda eelseisvatel parlamendivalimistel.

Küsitlused näitavad, et enamik jaapanlasi ei hinda tema reaktsiooni pandeemiale heaks, mis on Jaapanis domineerinud poliitilist diskussiooni ja takistanud teda muude poliitikate elluviimisel. Pöördepunkt saabus talvel, kui teda kritiseeriti teravalt selle eest, et ta reageeris Covidi juhtumite kasvavale lainele liiga hilja.

Jaapani aktsiad on seetõttu suurema osa aastast jäänud alla USA ja Euroopa aktsiatele, kuna riigi vaktsineerimiskampaania ja majanduse taasavamine jäi maha USA ja Euroopa omast - mille eest võttis Suga endale süü. Yoshihide Suga tagasiastumise teadaanne tõi Tokyo börsil kaasa märkimisväärse tõusu. Topix indeks tõusis 30 aasta kõrgeimale tasemele, samas kui Nikkei indeks tõusis üle 2 protsendi.