Saunum andis menetlusse energiasäästlikuma sauna patenditaotluse

Ta selgitas, et Saunum lisas oma lahendusele andureid, mis mõõdavad keskkonna temperatuuri, niiskust, lenduvaid gaase ning ka seda, kui palju hapnikku leiliruumi alles jääb. Ettevõtte seade on tema sõnul võimeline reguleerima ning tekitama suurema värske õhu pealevoolu väljast või siis õhuvoolu üleüldse kinni panema.

Samuti on seade Lippuri sõnul võimeline tuvastama, kas inimene on saunas – kui mitte, siis ei pea seadmed ka töötama. «Lisaks on võimalik aru saada võimalikust terviserikkest – kui inimene on liiga kaua leiliruumis, siis annab seade sellest märku, kui inimene ka siis ei hakka liigutama, siis seade on võimeline saatma teavituse sõnumina, kuhu vaja,» lisas ta.