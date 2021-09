Saudi Araabia ujutab Aasia odavama naftaga üle

Saudi Araabia riiklik kütusegigant Saudi Aramco teatas pühapäeval Aasia kundedele, et and kärbivad oktoobris nafta hinda kõige naftasortide osas vähemalt ühe dollari võrra. Hinnalangetus on suurem, kui Reutersi poolt küsitletud Aasia rafineerijad ootasid.