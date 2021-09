Algas IuteCrediti 50-miljonise võlakirjaemissiooni märkimine

Võlakirjade lunastamistähtaeg on 2026. aasta 6. oktoober ja intressimäär jääb vahemikku 9,5 kuni 11,5 protsenti aastas. Intresse tasutakse iga poole aasta tagant, teatas Nasdaq Tallinn.

Tagatud eelisvõlakirjade avalik pakkumine toimub ainult Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal. Võlakirjad plaanitakse noteerida nii Frankfurdi börsi kui ka Nasdaq Tallinna börsi reguleeritud turgudel. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 6. oktoober.

IuteCredit lisab, et teeb kõik endast oleneva, et korraldada võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine, kuid ei saa tagada, et võlakirjad noteeritakse ja võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi või Frankfurdi börsi reguleeritud turgudel.