Börsil oli veidi tunda 1997. aasta hõngu. Langusehmatus pühkis vaid ühe päeva teenistuse

Küll aga tõi paralleelid 1997. aastaga see, et börsiinfo viibis. Investorid olid teadmatuses. Kui tavaliselt esitatakse aktsiainfot veerand tunnise viivitusega, siis näiteks kell 11:15 näidati alles kell 10:24 toimunud tehinguid. See tähendas, et investorid nägid börsi kodulehel tõusvat turgu ja näiteks Coop panga puhul aktsia hinnamuutuse puudumist, kui aktsia oli tegelikult kukkunud juba ligi kümme protsenti. Sarnane oli olukord ka 1997. aasta buumi aegu. Kauplemine venis, info polnud kättesaadav. Sisuliselt pidid investorid tegema otsuseid nagu ostaks siga kotis. Lisaks venis tehingukorralduste täitmine ja selle kohta info saamine.