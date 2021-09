Kaarel Ots: investorid võivad rahul olla

««Oli vast vast pöörane aasta» kirjutasin eelmist börsiaastat kokku võttes, soovitasin kinnitada turvavööd ja nautida sõitu,» märkis Tallinna börsi juht Kaarel Ots. «Sõit käesoleval aastal on olnud igatahes hoogne ja aasta läheb Tallinna börsi ajalikku mitmel moel. Seda nii investorite kui börsiettevõtete arvu poolest, kuid rekordeid purustatakse veel. Täpsemalt siiski juba mõne kuu pärast – hoog raugemise märke ei näita.»

Investorid võivad kindlasti rahul olla, sest Eesti börsiettevõtted on pakkunud neile maailma tipptasemel tootluseid. Samuti on hea meel näha, et ettevõtete investorsuhtlus on üha kvaliteetsem ning et üha enam tajutakse seda, kuidas börsilt lisaks kapitalile saadav tähelepanu, tuntus ja nähtavus aitab ettevõtetel oma plaane teoks teha – olgu selleks siis maailma vallutamine või kohalikul turul kasvamine.

«Börsijuhina tunnen sellest vaid puhast rõõmu,» rääkis ta.

Eesti investeerimiskultuur on täna kahtlemata oma parimas toonuses, aga see on alles algus. Kellega ennast ikka võrrelda, kui mitte heade naabritega? Soomlaste kapitaliturg ja börs on saanud tõrgeteta areneda 50 aastat meist kauem, kuid börsiettevõtteid on meil miljoni elaniku kohta juba varsti sama palju. Sarnase investorite arvu saavutamiseks peame jõudma umbes 200 000 investorini.