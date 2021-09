Tallinna Sadama pikaaegne finantsjuht lahkub ettevõttest

«Marko panus ettevõtte finantsvaldkonna ja kogu Tallinna Sadama grupi arengusse on olnud märkimisväärne ja hindamatu. Ettevõtte finantstulemused on olnud läbi aegade suurepärased ja Marko juhtimisel jõudis Tallinna Sadam 2018 kevadel ka börsile ning hinnati 2020. aasta parimate investorsuhetega Balti börsiettevõtteks. Täname Markot tema jäägitu pühendumuse eest ja soovime talle edu ja õnnestumisi uutes väljakutsetes,» sõnas Tallinna Sadama nõukogu esimees Aare Tark.