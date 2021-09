SEB Varahalduse juht vahetub

Kunsing lahkub pangast ning liitub Enefit Greeni finantsmeeskonnaga. Täname Sveni tehtud töö eest ning soovime edu uutes väljakutsetes.

Vilms on töötanud SEB-s alates aastast 2007, nii finantsspetsialisti kui ka SEB Elu ja Pensionikindlustuse finantsjuhina. Viimased aastad on ta olnud SEB Life and Pension Baltic SE investeeringute juht.