ELMO Rent tegi augustis rekordkäibe

«Uute klientide arv kasvas võrreldes kuu varasemaga 37% ning maiga üle kahe korra. Oli päevi, mil registreerunud klientide arv küündis 30ni,» ütles ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova. «Üks osa sellest kasvust tuli koostööst Tammsaare Ärikeskusega, kus käivitasime äriklientidele suunatud kampaania. Sama plaanime jätkata ka teiste ärikeskustega järgnevatel kuudel. Kasvu jätkas ka meie erakliendibaas, mis kinnitab, et ELMO Rent on atraktiivne turuosaline hoolimata teravast konkurentsist sõiduki jagamisturul ja klient eelistab järjest rohkem keskkonnasäästlikke sõiduviise.»

«Heade käibenumbritega on võrdselt tähtis meie jaoks ka keskkonnasõbralike autodega linnaruumis kokkuhoitud Co2 heitmegaaside hulk,» rõhutas Nekrassova. «Augustis läbisid ELMO Rendi elektriautod 241 073 km ehk üle veerand miljoni kilomeetri, mis võrreldes juuliga samuti kasvas 23% ning maiga koguni 75%.»

Septembris on ELMO Rendil plaanis välja tulla mitme olulise uudisega. «Esiteks on meie kaugjuhtimise tehnoloogia jõudmas etappi, kus saame alustada platsitestimisega. Pärast seda viime esimese testauto juba Paldiski linna tänavatele, mille osas on meil Lääne-Harju vallavalitsuselt ka soosiv heakskiit olemas. Aga enne seda lansseerime rahvusvahelise elektriautode päeval ehk juba sellel neljapäeval uue teenuse, mille osas oleme turul kindlasti ainulaadsed. Uus teenus leiab kindlasti usinat kasutamist nii meie praeguste kui ka uute klientide poolt ning tõstab seeläbi ka ELMO Rendi aktsia väärtust investorite silmis,» ütles ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova.