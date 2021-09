Venemaa ettevõtted ihkavad osa saada Wall Streeti IPO-hullusest

See aasta on kujunemas Vene aktsiate ja uute IPO-de jaoks üheks kõige aktiivsemaks pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist Moskvale 2014. aastal. Tõusule on aidanud kaasa rekordilised aktsiaturud välismaal ja paranev majandus kodumaal, mida soodustab naftahindade tõus.