Venemaa ettevõtted on liitumas Wall Streeti IPO-hullusega

Tervishoiu ja toiduainetööstuse ettevõte VkusVill ja väärtpaberibörs SPB Exchange valmistuvad sel aastal või järgmise aasta alguses toimuvaks avalikuks esmaemissiooniks USAs, teatasid ettevõtteid tundvad inimesed. Need on viimased Venemaa ettevõtted, kes on liitunud ülemaailmse IPO-hullusega.

See aasta on kujunemas Vene aktsiate ja uute IPO-de jaoks üheks kõige aktiivsemaks pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist Moskvale 2014. aastal. Sellele on aidanud kaasa rekordilised aktsiaturud välismaal ja paranev majandus kodumaal, mida on soodustanud naftahindade tõus.

Geopoliitika on veel üks oluline tegur, mis on aidanud kaasa Venemaa IPO-de renessanssile. Kuigi USA ja Venemaa vahelised suhted on endiselt madalaima taseme lähedal pärast külma sõja lõppu, leevendas juunis toimunud tippkohtumine president Bideni ja tema Venemaa kolleegi Vladimir Putini vahel investorite sõnul mõningaid turumuresid uute karmide sanktsioonide osas.

VkusVilli väärtus jääb eeldatavasti 3 ja 5 miljardi dollari vahele. FOTO: ANDREY OSTROUKH

Venemaa toidupoodide kett VkusVill, mis on pühendatud värske ja tervisliku toidu pakkumisele, peaks varsti esitama vajalikud dokumendid IPO läbiviimiseks USAs sel aastal või järgmise aasta alguses koos topelt noteerimisega Moskvas, teatasid ettevõtte plaanidega kursis olevad inimesed.

VkusVilli väärtus peaks olema vahemikus 3 kuni 5 miljardit dollarit, ütlesid allikad Wall Street Journalile. Ettevõte teeb koostööd kohalike tootjatega, et pakkuda tervislikku toitu kaupluste keti ja e-kaubandusteenuse kaudu. VkusVill keeldus IPO-d kommenteerimast.

Peterburi vana börsihoone. SPB Exchange'i väärtus on eeldatavasti umbes 2 miljardit dollarit. FOTO: Peter Kovalev

SPB Exchange on juba konfidentsiaalselt esitanud dokumendid USA väärtpaberite ja börsikomisjonile ning protsessiga kursis olevate inimeste sõnul hinnatakse börsi väärtuseks umbes 2 miljardit dollarit. SPB Exchange keeldus samuti IPO-d kommenteerimast.

Börs, mis on spetsialiseerunud kodumaistele investoritele juurdepääsu pakkumisele Apple'i, Tesla ja teiste globaalsete aktsiatega kauplemiseks, on kogemas sarnaselt Tallinna börsile erainvestorite buumi. Aktiivsete kontode arv peaaegu kolmekordistus augustis võrreldes eelmise aasta sama kuuga, tõustes üle 850 000.

Vene aktsiatel on lisariskid

Kõnealused ettevõtted ühinevad New Yorgis kauplevate Venemaa ettevõtetega, sealhulgas tehnoloogiagigant Yandexiga, veebipõhise värbamisplatvormi Headhunteriga ja riigi suurima mobiilsideoperaatori Mobile TeleSystemsiga.

Venemaa turg, nagu ka teised arenevad turud, hõlmab investorite jaoks riske. Enne 2014. aastat tõi Londonis noteeritud Venemaa ettevõtete buum, eriti toorainesektoris, kaasa küsimusi ebapiisava läbipaistvuse ja küsitava ettevõtte juhtimise kohta, mis tõttu eemaldati börsilt mitmeid ettevõtteid.

Samas ka Hiina ettevõtete hiljutine kogemus näitab ka seda, kuidas regulatiivne kliima võib kiiresti muutuda. Peking on astunud karmilt vastu mõnele oma suurele ettevõttele, kellest paljud on noteeritud New Yorgis.