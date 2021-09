Silen toob linnaruumi töötamiseks sobivad vaikusekabiinid

Kolmapäevast käivitub pilootprojekt Tallinnas ja tänavu on ettevõttel plaanis laieneda ka välisriikidesse. «Käimas on kokkulepete faas kahes linnas – üks Skandinaavias ja teine ookeani taga. Suhtleme kinnisvaraomanike- ja rentnikega, kellele pakume teenuse juhtimise platvormi ja toodet,» ütles Sileni asutaja ja tegevjuht Endrus Arge pressiteate vahendusel.

Eesti helikindlate telefoni- ja nõupidamisruumide tootja Silen on asutatud Endrus Arge, Sparry Kivilo ja Henri Rüüsaku poolt. Silen on esindatud ligi 40 riigis, ettevõtte suurimad turud on Euroopa ja Põhja-Ameerika. Ettevõtte on kaasanud kokku 1,6 miljonit eurot.