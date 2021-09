SEB: keskmiselt võeti teisest sambast välja 7900 eurot

«Oleme pensionifondide likviidsust juhtinud hoolikalt, et vältida tekkinud varade müümisel tõrkeid ning suutsime arvestada nii fondist lahkujate kui ka fondi jääjate huvidega. Kuna müüdavate rahvusvaheliste väärtpaberite igapäevased kauplemismahud ulatuvad miljardite eurodeni, ei mõjutanud meie müügid ka nende väärtpaberite hindu,» märkis SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev pressiteates.

Alates märtsi lõpust, kui esimese vooru avalduste tähtaeg lukku läks, on SEB teatel panga pensionifondid kogujatele juurde teeninud kuni 9,5 protsenti, sõltuvalt valitud fondist. Miinuses ei ole vaadeldaval ajavahemikul olnud ükski SEB pensionifond.

«Kui teise samba pensionifondidest väljumisel muutusid investeeringud rahaks, mis teatavasti kaotab inflatsiooni tõttu väärtust, siis fondidesse jääjate vahendid on endiselt investeeritud ettevõtetesse ja kinnisvarasse – varaklassidesse, mis on mineviku kogemuse põhjal olnud parimad kaitsed inflatsiooni vastu,» ütles Võrklaev ning lisas, et juba sellest kuust taastuvad fondidesse ka riigipoolsed 4-protsendised sissemaksed.