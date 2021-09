Maailma majanduskasvu mured panid Aasia aktsiad langema

«Maailma majanduskasvu lugu tundub nõrk,» ütles ING Aasia analüüsijuht Rob Carnell Reutersile. «Majandus on jätkuvale koroonaviiruse delta versiooni tõttu löögi all ja USA keskpank näib jätkuvalt liikuvat rahapoliitika karmistamise suunas. See rahutuks tegev kombinatsioon rõhub turge kuni me tegelikult näeme rahapoliitika karmistamise sõnumit.»