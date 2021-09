Moderna avalikustas ühekordse täiendava vaktsiini koroonaviiruse ja gripi vastu, mis lennutas ettevõtte aktsiat

«Mida me Modernas tegelikult üritame teha, on saada sel aastal kliinikutesse gripivaktsiin ja seejärel kombineerida see meie koroonavaktsiiniga, nii et te peate oma kohalikus kliinikus poes saama ainult ühe kordusvaktsiini. Seda igal aastal, mis kaitseks teid muret tekitava variandi vastu koroonaviiruse ja hooajalise gripi tüve vastu,» ütles Bancel varasemalt aprillis.

Messenger RNA ehk mRNA tehnoloogiat on arendatud juba aastaid, kuid Moderna ja Pfizeri vaktsiinid on esimene kord, kui mRNAd on lubatud kasutada inimestel. MRNA-põhised koroonavaktsiinid toimivad nii, et nad petavad organismi tootma kahjutut viiruse osa, mis vallandab immuunvastuse. Väidetavalt on neid lihtsam toota kui traditsioonilisi vaktsiine, mis kasutavad immuunvastuse tekitamiseks tavaliselt surnud või nõrgestatud viirust.