Kas pangaaktsiad teevad surnud kassi põrget?

Kas tegemist on jätkusuutliku arenguga, on vara öelda. Pigem võib tegemist olla nn. surnud kassi põrkega. Sedasi võrdlevad investorid olukorda, kus väärtpaber suure kukkumise järel tõuseb justkui kõrgelt allavisatud surnud kass, kes vastu maad kukudes põrkab ja loob hetkeks illusiooni, et ta on elus.