Kristjan Kangro hoiab märkimisväärse osa varadest krüptos

Kuidas sattusite investeerimismaailma?

Startupi asutamine ja kasvatamine on andnud loomulikult palju kogemust VC kogukonnaga. Investoritega tuleb suhelda, õppida kuidas nad mõtlevad, töötavad ja mis neid kõnetab. Kui ma väljusin oma eelmisest startupist, siis sain Singapuris loodud tutvuste kaudu otse kaasa lüüa idufirmade investeerimismaailmas. Tegelesin palju finantstehnoloogia firmadega ja seeläbi jõudis minuni ka üsna varakult krüpto maailm.

Kuidas te ikkagi krüptorahadega raha teenite?

Nagu iga uue areneva varaklassi ja tehnoloogia puhul on varajastel investoritel võimalik lõigata endale kopsakas kasum. Sellised investeeringud tulevad muidugi ka suure riskiga. Krüptorahad on atraktiivsed paljudele väiksematele investoritele, sest hinnad muutuvad kiiresti ja mõnel juhul isegi mitmekordistuvad paari päevaga. Selline hinnavolatiilsus on võimalik, sest uute krüptorahade turuvääring on suhteliselt väike võrreldes traditsiooniliste turgudega nagu aktsiad, kinnisvara ja väärismetallid. Suuremad investorid ja institutsionaalsed investorid keskenduvad aga alustehnoloogia potentsiaalile. Uue tehnoloogia ja arendatavate protokollide integreerimine ettevõtluses aitab muuta ärisid efektiivsemaks ja seeläbi anda neile konkurentsieeliseid.

Mis on teie enda investeerimisportfellis?

Hetkel on minu portfellis mitmesuguseid varaklasse. Umbes 30% kogu portfellist on paigutatud mitmesuguste krüptorahade vahel ja ligikaudu 60% traditsioonilistesse varaklassidesse. Viimase 10% olen jätnud idufirmadele. Muidugi olen ma krüpto uskuja, kuid leian, et just selline portfelli jaotus leevendab kõige rohkem riske kõikide turgude lõikes ning on andnud aastate lõikes head tootlust.

Kas olete saavutanud finantsvabaduse?