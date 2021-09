Tallinna Kaubamaja teeb füüsiliste jalatsipoodidega ABC KING ja SHU lõpparve

TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp ütles otsust kommenteerides, et jalatsiäris olid keerulised ajad juba enne Covid-19 kriisi. Ning veel kaks kevadhooaega kaubanduse sulgemisi mõjus ärile märkimisväärselt halvasti. «Klientide ostueelistused on selgelt muutunud klassikalisest kingast sportlikuma jalatsi suunas ning konkurents selles äris on seetõttu eriti tihe. Olime mõnda aega valikute ees, kas jõuliselt strateegiat muuta või kahjumlik ärisuund lõpetada,» lisas Puusepp.