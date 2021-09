USA aktsiatel oli halvim nädal alates juunist

S&P 500 ineks langes New Yorgis 0,8 protsenti, samas kui tehnoloogiapõhine Nasdaq Composite langes 0,9 protsenti. Mõlemad võrdlusindeksid näitasid 1,6-protsendilist nädalast langust, mis on nende halvimad tulemused alates juuni keskpaigast.

Samuti on suured rallid jäänud minevikku. S&P 500 pole viimase 34 päeva jooksul näinud suuremat kui 1-protsendilist tõusu, mis on selle pikim mõõn viimase 20 kuu jooksul. Samas rohkem kui pooled indeksi liikmetest on alates maist kannatanud vähemalt 10-protsendilise languse all, näitavad Morgan Stanley poolt kogutud andmed.

Inflatsioon valmistab muret

BMO Capital Marketsi intressimäärade strateeg Ian Lyngen ütles Financial Timesile, et inflatsiooninäit kinnitas «jätkuvat muret kõrgendatud kulustruktuuride pärast», kuna koroonapandeemiast põhjustatud tarneahela häired püsivad.

«Turg on hakanud uskuma, et võib-olla saab 2022. aasta olema aasta, mil inflatsioon jääb kõrgeks,» ütles Société Générale'i ülemaailmse inflatsioonistrateegia juht Jorge Garayo Financial Timesile. «Ma ei ole näinud midagi, mis veenaks mind selles, millal see häire laheneb,» lisas Garayo, viidates pea kõige puudusele alates arvutikiipidest kuni kappideni, mis on osaliselt tingitud koronaviiruse põhjustatud seiskumistest Aasia tootjariikides.