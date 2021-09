Arko Kadajane: investeerimise juurde jõudsin ajal, kui raha kaotas kiiresti väärtust

Kuidas sattusite investeerimismaailma?

Lapsena pakkus mulle väga huvi kõik numbritega seonduv ning olen selle ajastu noor, kus raha kaotas iga päevaga kiirelt väärtust ning raha asemel tasus kasvõi asju osta. Isa ütles alati, et rahaga tuleb raha teenida. Aktsiaturud pakkusid huvi juba, kui olin 15-aaastane. Sattusin tihti koos vanematega saadet Kapital vaatama, kus Tiina Joosu võttis kokku majandusuudised ning ekraani all jooksid aktsiate hinnad. See tundus põnev. Alguses läks kogu energia aktsiate liikumise ennustamise "lahti kodeerimisele" ehk tehnilisele analüüsile. Amazonist sai juba sel ajal raamatuid tellida ning raamatutes tundus kõik nii kerge. Praktikasse seda kõike ei ole võimalik panna ning olles selle karmi tõega leppinud, olen sealt edasi tegelenud peamiselt aktsiaturgudele investeerimisega.

Kas ja kuidas on Ambientis töötamine muutnud enda investeerimist?

Olen Ambientis üks esimesi töötajaid ja juba 16.aasta jookseb ning olnud juures erinevate varaklasside loomise ja arengu juures. Ambient on pakkunud mulle kõike seda, millest varasemalt sain unistada - pikaajalise vaatega intelligentset investeerimist. Kindlasti on see minu investeerimise stiili mõjutanud - olen veelgi rohkem keskendunud äride mõistmisele, et paremini aru saada jätkusuulikest ärimudelitest ning õige mõttelaadiga juhtidest.

Kuidas Ambientil läheb?

Ambientis on tänaseks 3 erinevat varaklassi - aktsiaportfell, erainvesteeringud ja reaalvarad. Minu aeg läheb peamiselt aktsiaportfellile, kuid olen alati abiks ka erakapitaliinvesteeringute juures. Investeerimisprotsess on läbivalt väga sarnane ning loob mitmeid sünergiaid. Ambientil on läinud väga hästi, kuna eelmises majandustsüklis õnnestus läbivalt erinevates varaklassides portfelli lisada väga tugevaid ja potentsiaalikaid investeeringuid, mis on nüüdseks ennast tõestanud ja jätkanud heade majandustulemustega. Investeerimises peab vahest väga pikalt ootama, et valideerida enda investeerimisotsuseid. Hetkel oleme juba suunanud pilgu kaugemasse tulevikku ning püüame heade võimaluste tekkimisel investeerida uutesse projektidesse. Tänane turg on kindlasti müüjaturg, mis ei ole parim aeg uute investeeringute tegemiseks.

Milline on teie enda investeerimisportfell?

Suures plaanis koosneb minu portfell börsifirmadest ning väga väike osa on ka varajase faasi investeeringutel. Olen mitmeid kordi enda portfelli allokatsioonide üle filosofeerinud - arvan, et iga kingsepp jäägu ikka oma liistude juurde. Hetkel ei ole teised varaklassid suutnud pakkuda sarnast tootlus, kui sihin enda aktsiaportfellile (tootluse ootus 15% aastas). Kindlasti ei sobi sarnane lähenemine enamustele investoritele, kuna aktsiaportfell võib ajutiselt olla suurema volatiilsusega, kui kombinatsioon erinevatest varaklassidest. Varajase faasi investeeringud on tulnud läbi enda võrgustiku ning püüan panustada meeskondadesse, kus fanatism saab kokku skaleeruva ideega.

Kas olete saavutanud niinimetatud finantsvabaduse?

Arvan, et inimesed on loodud suhtlema ja enda potentsiaali rakendama, et püsida õnnelikud. Õnneks saan teha elus seda, mis väga meeldib ning ei ole pidanud kordagi mõtlema varasele pensionile jäämisest. Usun, et investeerimine on elustiil ja pigem teen seda koos teiste endale lähedaste ja intelligentsete inimestega, kui ragistaks üksi kodus ja peaks ennast seejuures finantsvabaks. Kui finantsvabadus peaks tähendama koju jäämist ja mitte midagi tegemist, siis ma kardaks finantsvabadust.

Kuidas olete rahul Eesti börsiettevõtete investoritega suhtlemisega?