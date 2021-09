Swedbank tõstis Šiauliai Panga hinnasihti

«Meie hinnasihi juures on aktsia hinna/raamatupidamisväärtuse suhe P/B 1,4-kordne, samas kui analüüsi väljaandmisel oli sama suhtarv turuhinna juures 1,1-kordne. Jätkame aktsiale investeerimissoovitusega osta,» kirjutas Swedbanki blogis Balti aktsiaanalüüsi juht Marek Randma.

«Kuna tõstsime nii 2021. aasta intressitulude prognoosi kahe protsendi võrra kui teenustasutulude prognoosi kolme protsendi võrra, ning samas langetasime laenukahjude ootust 33% võrra, siis tõstsime puhaskasumi ootust kuue protsendi võrra 47 miljoni euroni,» märkis ta. «Laenukahjude vähendamisega ootame, et ka aasta teises pooles negatiivseid üllatusi ei tule ning kogu 2021. aasta riskikulu on 0,3% (esimesel poolaastal oli 0,2%). Pikaajaliselt ootame, et riskikulu tõuseb 0,7%-ni.»